di Cristiano Corbo

Suarez, la Juve e il tempo che passa. Sembrava un romanzo d'avventura e invece il giallo è servito, con tanto di contorni fantascientifici. E ora? Ora si aspetta. Un esame, un dettaglio, un momento decisivo. Dopo l'ultima scelta di Koeman di escludere Luis anche da una singola amichevole, da Barcellona l'aereo ha iniziato a scaldare il motore e a fare le prove generali di decollo: presto l'uruguaiano saluterà tutti e partirà alla volta della nuova avventura, con l'ultimo smacco dell'allenatore olandese impacchettato e inserito nella lista dei motivi per cui vale la pena riprovare a vincere tutto. Con la Juve, possibilmente, anche se le certezze in questo senso non fioccano.



Per l'affare serve tempo, soprattutto tempismo. E questo oltre alle già definite volontà. Lo spiegano perfettamente Carlos Sanz, vicedirettore del Mundo Deportivo e Sergi Capdevilla di Sport: in esclusiva per IlBianconero.com, ecco le ultime notizie dalla Spagna.