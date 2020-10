Il CT del Portogallo Santos ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria netta per tre a zero contro la Svezia, grazie alla doppietta di Diogo Jota e al gol di Bernardo Silva. Qualche parola anche su Cristiano Ronaldo, indisponibile perché positivo al Covid-19 e rientrato a Torino: “Abbiamo deciso con tutta la squadra di giocare con tre giocatori di movimento come stiamo facendo ultimamente. Avere tre punte mobili senza un punto di riferimento come Ronaldo abile a giocare anche in quella maniera. Oggi avremmo potuto giocare con Ronaldo o Jota senza snaturare le caratteristiche della squadra”.