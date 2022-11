Intervenuto durante la conferenza stampa, il ct del Portogallo Santos ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Cristiano Ronaldo.'Cristiano ha un’enorme voglia di mostrare le sue capacità e portare il Portogallo a diventare campione del mondo. E’ uno che ha sempre fame, per questo è rimasto per tanti anni ai vertici del calcio. A me non interessa la situazione che ha vissuto un mese fa, visto che da allora ha giocato quattro partite con il Manchester United'.