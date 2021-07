Intervenuto ai microfoni di Estadio 97, il presidente del Santos Rueda ha confermato che c'è una trattativa in corso con la Juventus per: "Stiamo trattando con i bianconeri per l'attaccante, non abbiamo ancora deciso se cederlo subito a titolo definitivo o se andrà via a gennaio dopo la scadenza del contratto. Vediamo male? Non è vero. Non volevamo privarci di Kaio, ma a questo punto siamo costretti a perderlo per via del contratto".- Nuove dichiarazioni di Rueda, che già qualche giorno aveva svelato di aver ricevuto delle offerte per il giocatore.. I bianconeri sono già sicuri di averlo in mano per il 2022 ma stanno provando a capire se ci sono margini di portarlo subito a Torino pagando un indennizzo al club brasiliano.