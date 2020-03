Kaio Jorge è l'ultimo gioiellino brasiliano. Classe 2002, attaccante esterno che può giocare anche come seconda punta. L'anno scorso ha conquistato il Mondiale Under 17 con la sua nazionale. Presente da protagonista e futuro tutto da scrivere per il giocatore del Santos, che nonostante sia giovanissimo ha già giocato una manciata di minuti in prima squadra segnando anche un gol in Copa Libertadores.



LA TRATTATIVA - Le big europee hanno già messo gli occhi su Kaio Jorge, e tra loro c'è la Juventus come ha confermato anche il presidente del Santos José Carlos Peres ai microfoni di Calciomercato.com: "Con la Juve stavamo trattando sulla base di 30 milioni, ma non solo con loro. Altre due società italiane sono molto attive oltre ad una francese, di cui però, siccome non sono uscite notizie sulla stampa, non posso rivelare i nomi. Se non arrivano le offerte giuste entro una data limite che stabiliremo, ce lo terremo fino alla fine della stagione. Per ora ho solo avuto richieste d’informazioni, alle quali ho risposto: la clausola è di 75 milioni di euro, ma siamo disposti a trattare.