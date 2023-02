ULTIMO VIDEO ESTRATTO DAL CONVEGNO

Qui, riteniamo il PM commetta un errore nella ricostruzione: gli ottavi di CL (Atleti-Juve 2-0) a cui si riferisce si giocano evidentemente a calciomercato chiuso.

Un altro estratto derivante dal convegno "Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva", che si tenne a Milano nel 2019 nella Sala Sforza dello Spazio Chiossetto."Si non è un bilancio falso ma sul punto delle plusvalenze non si deve scherzare sulle problematiche che aprono soprattutto quando si è società quotati. Bisognerebbe evitare di cominciare a scambiarsi campioncini in erba con il Genoa il giorno dopo che si è perso 2-0 a Madrid e la Borsa ti ha penalizzato del 30%.In realtà, le operazioni a cui fa riferimento Santoriello, ad esempio quella con il Genoa che riscatta Sturaro, viene comunicata il 6 febbraio, ovvero ben prima della partita contro l'Atletico Madrid a cui fa riferimento il PM.Santoriello, aggiunge poi: "ci sarà probabilmente una turlupinazione ai danni dei soggetti che acquistano delle azioni delle società di calcio che come diceva Guido Rossi dovrebbero essere espulsi dal mercato borsistico, ma il penale non c’è. Ovvio che se questi truschini voglio farli, sarebbe meglio evitare di farli nel momento in cui è particolarmente evidente, non dico la censurabilità, ma la loro stranezza".