Piero, ex magistrato, ha parlato così a Tuttosport: "? Sono tutt’altro che sorpreso. Innanzitutto perché lo ritengo un atto doveroso. Come recita l’articolo 52 del codice di procedura penale il pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando ci sono gravi ragioni di convenienza. E per me queste ragioni sono emerse diverse settimane fa. Per cui la scelta la definirei obbligata ma tardiva anche se il codice parla di facoltà e non di obbligo. Se le condizioni esistono oggi esistevano anche prima per cui non riesco a comprendere come possa essersi sviluppata una ulteriore attività da parte del pm nel tempo intercorso da quando si sono verificate determinate condizioni che lo hanno indotto a prendere questa decisione e l’altro giorno in cui ha fatto un passo indietro. Del resto a differenza del giudice il pm non può nemmeno essere ricusato da parte delle parti che non hanno possibilità di tutela e il tutto viene rimesso alla sensibilità del magistrato inquirente. L’imputato può ricusare il giudice ma non può farlo per chi indaga".