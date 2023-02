"Il principio di responsabilità vale sempre: è talmente evidente l'inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge. Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia". Questo il commento delAndreain merito alle parole del PM Ciro"contro" la, pronunciate nel 2019 ma tornate di stretta attualità nei giorni scorsi grazie ad alcuni video diventati virali sui social, che hanno fatto molto discutere.Già ieri il Ministro si era espresso brevemente sulla vicenda attraverso Twitter: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui". Oggi un ulteriore commento, raccolto dalla stampa a margine di un evento a Roma al cinema Troisi.