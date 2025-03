Getty Images

Davideex difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ricordando il suo errore in Inter-Juventus del 2018 che è valso la sconfitta dei nerazzurri ed un passo importante in ottica Scudetto. Le sue parole:"Non ci ho dormito per giorni, da quel momento in poi mi ha affiancato un mental coach. Era diventato tutto troppo pesante perché, se giochi con paura, complichi solo le cose. È stato uno dei momenti più duri, non c’era modo di far dimenticare le mie colpe".