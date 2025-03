Santiago Castro nel mirino della Juventus: quanto costa

Getty Images

Quanto costa Santiago Castro

Stando a quanto riportato da La Repubblica, lasta seriamente pensando in vista del prossimo mercato estivo a, attaccante argentino classe 2004 delche in questa stagione è letteralmente esploso, con 10 goal e 8 assist in 38 presenze in rossoblù, per un totale di 2.567 minuti. Sulle sue tracce c'è da diverso tempo anche l', ma il club bianconero sarebbe intenzionato a fare un tentativo per lui il prima possibile, proprio per anticipare la concorrenza.Stando a Transfermarkt, il suo valore di mercato è schizzato in pochi mesi da poco più di 10 ad almeno 25 milioni di euro. Il Bologna, comunque, lo valuterebbe addirittura al doppio della cifra, per cui per la Juventus non sarà facilissimo andare a trattare. Castro, comunque, resta nel mirino, in vista di un'estate in cui la Vecchia Signora dovrà credibilmente rivoluzionare il proprio attacco considerando il sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic, unito a quello di Arek Milik e alle incertezze sulla permanenza di Randal Kolo Muani.