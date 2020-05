I ricordi di Fabiano Santacroce. L'ex difensore racconta a Tuttonapoli un retroscena sulla Juve: “La Juventus mi seguiva da quando stavo a Brescia, prima di approdare al Napoli, c’erano stati contatti. Poi il Barcellona: Guardiola mi venne a vedere al San Paolo in una partita. C’erano ottimi presupposti per la mia carriera. Stava andando tutto molto bene, anche la convocazione in Nazionale, poi mi sono rotto due volte consecutivamente le ginocchia. Ho passato 4-5 anni d’inferno. Il rammarico più grande è l’idea di chissà dove potevo arrivare: stavo in un momento ottimo, diverse società blasonate mi erano venute a vedere, dispiace di non aver potuto vedere dove sarei arrivato senza infortuni".