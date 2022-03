Siamo entrati nella settimana che porterà al big match dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Inter, dove in ballo ci sarà il terzo posto in classifica, al momento controllato dai nerazzurri con un punto di vantaggio sui rivali eterni ma con una gara da recuperare. Ad analizzare questo incontro è stato l'ex giocatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



'Il Napoli si gioca tantissimo e ha la gara più difficile nel momento meno facile perchè ha perso tre uomini molto importanti. L’Inter credo che tirerà fuori tutto contro la Juve perché sarà l’ultima spiaggia per il campionato. I bianconeri non credo che alla fine riusciranno a fare il miracolo, ma non si può escludere nulla'.