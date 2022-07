In un'intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha parlato anche di quello che è stato il ritorno in bianconero di Pogba.'Ha trovato un po' di difficoltà a Manchester. Stiamo però parlando di un giocatore che è ai limiti di essere un fenomeno e alla Juve, sentendosi a casa può tornare ad essere quello che è sempre stato. Mi aspetto tanto da lui e i bianconeri ci faranno divertire molto in questa stagione'.