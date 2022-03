Nell'esclusiva concessa ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha espresso il suo parere contro quelle che sono state le critiche indirizzate al gruppo di Mancini.



'Sicuramente hanno fatto una vittoria pazzesca e che è rimasta nella loro testa, ma penso che la causa sia dovuta ad altro. Non sono riusciti ad essere uniti e fare squadra così come lo avevano fatto per tutto l’Europeo, sono mancati dei risultati che in teoria erano considerati facili ma nel calcio può capitare di tutto. La gente purtroppo si dimentica presto, ho letto molti commenti negativi ma bisogna sempre essere consci che questa è una Nazionale ancora in costruzione, dove c’è gente giovane che deve ancora capire cosa significhi realmente’