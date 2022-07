In una lunga intervista concessa in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, ha commentato anche il colpo Bremer.'La Juve così è apposto. Ha risolto l’unico tassello che serviva per completare il puzzle perché ha preso un difensore che già conosce il campionato e questa non è una cosa di poco conto. Non è semplice adattarsi per chi viene dall’estero, lui invece era già al top lo scorso anno e alla Juve tirerà fuori il meglio di se'.