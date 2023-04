L'ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del possibile arrivo di Zidane sulla panchina dei bianconeri.'Il problema grosso è che se si sceglie un allenatore, poi non bisogna metterlo in discussione. La Juve nel post Allegri aveva preso dei grandi allenatori che hanno portato anche dei miglioramenti, ma avevano bisogno di tempo. Il problema di sempre, è che alla Juve il tempo di sbagliare non c'è mai, quindi meglio avere uno come Allegri che ti dà delle certezze'.