Fino a questo momento la Juventus si è rivelata indubbiamente la regina del mercato, con gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e di Gleison Bremer che hanno notevolmente alzato il livello qualitativo della squadra, catapultandola nuovamente in cima alla lista delle favorite. Ad analizzare i colpi messi a segno dalla dirigenza della Continassa è stato anche l’ex difensore del Napoli,, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Assolutamente. Devono trovare una quadra che lo scorso anno non avevano, ma ha degli elementi che gli possono permettere di partire primi e di finire primi’.‘Si perché la squadra è buona. Diciamo che la perdita di Chiellini toglie tanto alla solidità difensiva, ma, dopo Koulibaly’.‘La Juve. De Ligt ha fatto vedere ottime cose ma anche tantissimi errori, la Juve ha preso il migliore che c’era sul mercato, aveva tutta la Serie A e le squadre europee addosso e devo riconoscere che’.‘Sarà dura per tutti. Quest’anno tante squadre si sono attrezzate di più e il Napoli ha perso molti senatori, riuscire a mantenere lo spogliatoio unito non è una cosa semplice. Ha fatto anche qualche acquisto più che valido e sono curioso di vedere questi nuovi arrivati’.. Ha risolto l’unico tassello che serviva per completare il puzzle perché ha preso un difensore che già conosce il campionato e questa non è una cosa di poco conto. Non è semplice adattarsi per chi viene dall’estero, lui invece era già al top lo scorso anno e alla Juve tirerà fuori il meglio di se’.‘Ha trovato un po' di difficoltà a Manchester. Stiamo però parlando di un giocatore che è ai limiti di essere un fenomeno e alla Juve, sentendosi a casa può tornare ad essere quello che è sempre stato.’.Guardando quello che è stato lui ha fatto un passo indietro rispetto a quelli che erano i suoi obiettivi in questo mercato., è andato in una squadra che si sta ancora plasmando e non sappiamo se riuscirà ad uscire fuori a testa alta da questa situazione’.