Cristiano Ronaldo può essere amato oppure odiato, come tutti i grandi personaggi dello sport. Della prima fazione fanno parte i tifosi della Juventus che ormai da un anno e mezzo osservano le sue gesta con la maglia bianconera con la quale ha già segnato 50 gol. Numeri pazzeschi per il Fenomeno di Madeira che però, da quando è arrivato in bianconero, non sta più molto simpatico all'altra metà d'Italia, quella che non tifa Juventus e che sui social si sta lamentando per le continue inquadrature al campione portoghese. Come se fosse una cosa di tutti i giorni avere a casa uno dei calciatori più forti della storia....



Juve contro tutti anche a Sanremo, insomma. Nella nostra gallery i migliori tweet della serata