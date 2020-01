Sanremo vuol dire canzoni e polemiche, da sempre. Il Festival della canzone italiana fa già discutere, quest'anno anche per le parole del presentatore di questa edizione, Amadeus. Alla conferenza stampa di presentazione le parole su una delle presentatrici che l'affiancheranno,: "E' scelta anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, rimanendo un passo indietro". Apriti cielo.A qualche ora di distanza dallo scivolone di Amadeus Gigi Buffon è intervenuto a Torino in un contesto totalmente diverso , la presentazione dell'ultimo libro di Alessandro Alciato ("Non pettinavamo mica le bambole"). Nessun riferimento diretto a Sanremo, anzi, al Circolo dei Lettori si parlava di calcio maschile e calcio femminile, una discussione che inevitabilmente sfocia anche sul sociale e le parole di Gigi, sono state di tenore ben diverso: "​", ha dichiarato. "​"Quando ero piccolo c'era la Carrarese, la squadra femminile giocava in Serie A - continua - e queste ragazze venivano derise e sbeffeggiate. La cosa sin da bimbo mi faceva male perché alla fine tutti abbiamo il diritto ad avere un sogno, ad avere una passione e nessuno può avere o sentirsi in dovere di far si che loro non possano inseguire questa cosa, mi sembrava una cosa così strana. Ora hanno fatto il Mondiale e ricevuto consensi e io lo trovo normale.". Altro che donne che sanno stare un passo indietro.@lorebetto