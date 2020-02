Your browser does not support iframes.

Non è passata inosservata la presenza al festival di Sanremo della compagna e mogli di CR7, Georgina Rodriguez. Sono state diverse le polemiche per la sua presenza, dal cachet per la serata al suo italiano difficile da comprendere. La serata delle compagna di CR7 è iniziata con lo sketch con Amadeus che sembrava vestire una maglia della Juve ma invece, dietro, aveva stampato il nome di Lukaku. Ci ha pensato poi CR7 a regalare una maglia (vera) della Juve al conduttore del Festival. Su Georgina, però, si è scagliato un vespaio di polemiche che nascono, come sempre, dal compenso riconosciuto alla compagna dell'attaccante della Juventus che l'ha seguita dalla prima fila del teatro. Sui social è partita anche molta ironia quando CR7 si è assentato per andare a salutare la compagna in camerino.



CHI È GEORGINA RODRIGUEZ - ​ Nata il 27 Gennaio 1994, ha studiato danza da piccola, ma ben presto si è accorta che non era la sua strada. Nella vita voleva fare la modella, influencer e testimonial. La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è nata nel 2016 in evento di Gucci. Con il calciatore, la Rodriguez ha avuto tre figli: Alana, Eva e Mateo. La stessa però si occupa anche dei figli avuti dal campione portoghese con madre surrogata. Un famiglia moderna e allargata.