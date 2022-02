Le parole di Matteo Romano, cantante in gara a Sanremo, intervistato da calciomercato.com:



Per quale squadra fa il tifo?

"Sono juventino grazie a mio padre e mio nonno. La famiglia è tutta bianconera, a casa mia c'è la tradizione di guardare la partita della Juve la domenica. Io in realtà non sono molto tifoso, ma da piccolo mi divertivo andare allo stadio con mio padre. Oggi però, se dovessi decidere tra il derby e un concerto preferirei il secondo".



Che tipo di tifoso era allo stadio?

"Rimanevo calmo, forse perché non ero molto preso dal contesto. Mio madre invece è l'opposto di me, allo stadio si scatena. Ma credo sia anche giusto così".