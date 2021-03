Madame, la giovane rapper in gara a Sanremo, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dell'episodio che vide Cristiano Ronaldo ascoltare il suo brano "Sciccherie" e condividere il momento su Instagram: "Subito sono stata molto contenta perché lui è il calciatore più famoso del mondo e perché è la persona più famosa al mondo. L'unica cosa, però, è che è stata troppo amplificata questa, diciamo, pubblicità… Sembra quasi che il merito del successo di Sciccherie sia più suo che mio, ho un profondo senso della giustizia e questa cosa mi ha un po' scombussolata, però, dai, è stata un'esperienza unica nel suo genere, mi ha fatto piacere. Mi piace giocare a calcio, ma non amo molto correre: preferisco fare i miei giochetti e palleggiare a centrocampo. A calcio ho giocato tre mesi e a pallavolo a livello agonistico per 9-10 anni".