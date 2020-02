Diodato è il vincitore della 70ª edizione del Festival di Sanremo. Un annuncio arrivato tra mille polemiche a causa del tardo orario e di uno spoiler anticipato di qualche minuto su Sky. Grande tifoso della Juventus, Diodato è stato annunciato vincitore alle 2.30 in punto, orario che non è stato gradito dal pubblico a casa. Troppo tardi sostengono gli spettatori, che hanno avuto in anticipo il nome del vincitore per uno spoiler fatto da Sky sul sottopancia. Il Festival chiude il sipario tra sorrisi e polemiche, anche la 70a edizione è finita. Ed è già partito il countdown per il prossimo anno