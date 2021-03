In un'intervista a Calciomercato.com lo juventino Bugo, che domani sera si esibirà sul palco dell'Ariston come concorrente del 71° Festival di Sanremo, ha raccontato cosa dirà a Ibra, ospite di quest'anno: "Da tifoso juventino gli chiederei la sua esperienza in bianconero e le impressioni sulla Juve attuale. Poi, magari, gli direi di dare qualche consiglio a Dybala per farlo riprendere. Ricordo che a quell'età Zlatan era infermabile, ora l'argentino è arrivato a un bivio davanti al quale o diventa un campione o fa una carriera ridimensionata".