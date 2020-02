Georgina Rodriguez donerà il compenso incassato al Festival di Sanremo all'Ospedale Pedriatrico Regina Margherita. I 140 mila euro incassati dalla compagna di CR7 saranno devoluti interamente all'ospedale torinese che si occupa di curare bimbi e che già in passato aveva ricevuto alcune donazioni da parte della compagna del campione portoghese che a sua volta, un anno fa, aveva visitato i bimbi ricoverati in ospedale nei gironi di Natale. Un gesto d'oro per la compagna di Ronaldo che servirà per portare avanti le cure dei piccoli pazienti.