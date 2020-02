"Ci mettiamo qui?" mi chiedecon semplicità. Io lo guardo sorpreso ma incuriosito. E accetto: facciamo l'intervista seduti per terra nel corridoio dell'albergo. L'entusiasmo non gli manca nonostante l'eliminazione dal Festival di Sanremo dopo aver perso lo scontro con Leo Gassman nella Categoria Giovani."Mia mamma è bianca, di Riccione, e mio padre nero, nigeriano"."Per il bel calcio. Sono nato a Rimini e cresciuto a Riccione, ma non posso tifare contro la Nigeria"."L'ho fatto. Ho giocato per dieci anni fino alla Seconda Categoria. Quando guardavo le partite di Francia '98 speravo di poter giocare il Mondiale 2006. I piedi erano buoni, ero anche un giocatore abbastanza duttile: giocavo a centrocampo, ala, terzino. Ma alla fine sono diventato un... panchinaro inamovibile. Mi allenavo sempre, ma non giocavo mai"."Ce ne sono tanti, ma se devo scegliere dico Ronaldo e Cuadrado. Anche se mi piaceva molto Paul Pogba. Ogni domenica gioco a calcetto con gli amici, mi chiamano Fadrado, un mix tra me e Cuadrado"."E' un po' come giocare la Champions League. E' stata una grande emozione, quando me l'hanno detto ho avuto un mix di sensazioni strane"."Una sensazione fantastica. Un po' come quando il mister ti chiama dalla panchina per entrare in campo"."Avevo il telefono che bolliva, ce n'erano più di cento. Mio fratello mi ha mandato tantissimi audio, facevano tutti il tifo per me. Un po' come al Mondiale: mi sono sentito il Jay Jay Okocha della musica. Io sono uno al quale è sempre piaciuto essere utile alla squadra".