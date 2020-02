di Francesco Guerrieri, inviato a Sanremo

A Sanremo siamo in piena Georgina mania. Il Festival si tinge di bianconero, la compagna di Cristiano Ronaldo è attesa sul palco dell’Ariston per la terza serata della 70º edizione, quella dei duetti. La modella farà il suo ingresso all’Ariston subito dopo la canzone di Junior Cally, e insieme ad Amadeus presenterà Marco Masini che duetterà con Arisa. Cuore che batte a mille, la prima volta all’Ariston non si scorda mai: ““Sono molto contenta ed emozionata di stare qui - ha detto al Tg1 a pochi minuti dall’inizio del Festival - Sarà una serata molto speciale”.



LA GIORNATA - La giornata sanremese di Georgina è iniziata alle 14 in punto. Con la famiglia Ronaldo non si sgarra mai, l’aereo privato è atterrato da Nizza da dove è arrivata a Sanremo. Prima tappa: albergo Miramare. Seconda: Ariston. Il grande teatro. Sì, si inizia a fare sul serio. Verso le 16 Georgina inizia le prove per la serata: un occhio al copione, qualche risata per alleggerire la tensione e concentrazione al massimo che neanche Cristiano sul dischetto prima di tirare un rigore. A proposito... “C’è anche Ronaldo?” se lo chiedono tutti per le vie della città. O quasi “A me non interessa, non mi è mai piaciuto”. Qualche commento qua e là durante una pausa tra un’intervista e l’altra.



CR7 - C’è grande attesa anche per Ronaldo, che domani pomeriggio si allenerà alla Continassa per poi partire per Verona dove sabato giocherà con la Juventus. Dal club non filtra nulla, il portoghese sarà presente nelle prime file dell’Ariston per godersi il Festival da vicino per poi ripartire domani mattina. Non sono da escludere colpi di scena, perché Ronaldo è imprevedibile in campo ma anche fuori. E in questo ha “allenato” bene anche la sua compagna, che ha dribblato i giornalisti come birilli evitando la conferenza stampa.