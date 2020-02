Diodato, uno dei cantanti in gara a Sanremo, parla a Sky Sport prima della serata di questa sera all'Ariston dove è previsto l'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Mi hanno detto che ci sarà...se lo vedrò gli dirò che anche io ero bravo come lui da ragazzino. Poi ho scelto la musica perché ero ancora più bravo (ride ndr). Sono un tifoso tranquillo. Da ragazzino ero molto tifoso, ma sono molto sportivo ammetto anche quando ci sono squadre più forti. Le poche volte che siamo andati allo stadio, quando abbiamo vinto ero contento, quando abbiamo perso meritatamente...non sono un tifoso cieco che non vede la realtà, sono realistico. Ronaldo idolo? Io ho vissuto il cacio con grande passione un pò di anni fa, ricordo forse di più Zidane e Del Piero ma ce n'è uno che ho amato tantissimo e che spero di incontrare un giorno e si chiama Roberto Baggio".