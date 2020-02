3, 2, 1: si parte! “Tatatatata” musichetta in sottofondo, Sanremo al centro del mondo.Modulo ancora da scegliere, mister Amadeus con qualche problema... vicino a lui Diletta Leotta versione allenatore in seconda entusiasta di questa nuova avventura. Sorrisi e selfie prima della serata, un microfono al posto del pallone e quella musichetta di sottofondo. Benvenuti a Sanremo: sipario.Giovedì giornata da cerchiare in rosso per tutti i tifosi della Juventus: sfondo bianconero su Sanremo, grande attesa per Georgina Rodriguez, modella e compagna di Cristiano Ronaldo che salirà sul palco dell’Ariston come spalla di Amadeus. Un turnover vero e proprio per il conduttore, che alternerà co-conduttrici ad ogni puntata da oggi fino alla fine dell’evento. Ci sarà anche CR7? Non è escluso che il portoghese possa arrivare insieme alla compagna e sedersi tra il pubblico per un Sanremo ancora più stellare.