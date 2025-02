Sanremo 2025: vincere il Festival o la Champions League della Juventus? Risponde Francesca Michielin

Daniele Venturelli/Getty Images

Musica e calcio sono due mondi che, pur essendo diversi, si intrecciano in modo profondo ed emozionante. Dai cori dei tifosi negli stadi agli inni ufficiali delle competizioni, la musica accompagna ogni momento del gioco, amplificando le emozioni e creando un’atmosfera unica. Le canzoni dedicate alle squadre, gli ingressi in campo sulle note di brani iconici e le celebrazioni dei gol con melodie riconoscibili rendono il calcio uno spettacolo ancora più coinvolgente. Inoltre, molti calciatori sono appassionati di musica, alcuni arrivando persino a cimentarsi come cantanti o produttori, dimostrando quanto sia forte il legame tra queste due arti.

Rose Villain, l’Inter e la Champions League

Francesca Michielin, la Juventus e la Champions

Quale luogo migliore di, durante il, per sublimare questa unione? Tra i tanti media presenti c’è ancheche, con il format 1 vs 1 , in questi giorni ha intervistato QUI il video ) e la sua dichiarazione ha fatto discutere.Notoriamente tifosa dell’Inter, Rose Villain si è sottoposta per gioco ad una domanda di 1 vs 1: "Se ti dicessero che vinci Sanremo ma l’Inter va in Serie B?". La risposta, fra risate e ironia ha colpito nel segno: "Mi spiace per l'Inter (ride ndr.). Forza Inter eh, però... Ciaoooo".Lo stesso tipo di domanda è stata posta a Francesca Michielin, sotto ad un post su Threads della cantante che aveva scritto: “e intanto la juventus ha vinto! almeno una gioia”. Un tifoso le chiede: “Meglio vincere Sanremo o una Champions League alla Juve ?”, e un altro aggiunge: “Ma secondo te una cantante come ti risponderebbe?” . Lei risponde prontamente: “io rispondo comunque con la champions”.