Sui social scoppia una polemica in vista del Festival di Sanremo. Dieci ragazze per Amadeus. Al fianco del conduttore sul palco del teatro Ariston si alterneranno due "vallette" diverse in ognuna delle cinque serate. Il toto-nomi spazia da Georgina Rodriguez (Lady CR7) a Diletta Leotta passando per Monica Bellucci, Chiara Ferragni, Vanessa Incontrada, Emma Marrone, Elisabetta Gregoraci, Giulia De Lellis, Lorella Boccia, Emma D'Aquino, Antonella Clerici e Simona Ventura.