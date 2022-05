L'ex allenatore della nostra Serie A, Giuseppe Sannino, ha parlato durante il corso della trasmissione Radio Maracanà anche del futuro di Paulo Dybala e di come, secondo lui l'argentino lascerà l'Italia nella prossima stagione.



'Potrebbe giocare solo come seconda punta nel 3-5-2, ma Inzaghi è talmente bravo che potrebbe cambiare qualcosa, magari mettendolo dietro le due punte. Chi prende Dybala, sa che deve lasciarlo trovare gli spazi in campo per incidere. Ho però i miei dubbi che rimanga in Italia'.