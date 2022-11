Missione compiuta per la, che batte ilper 1 a 0 (gol di Nicolòal 34') e conquista i quarti di finale didi Serie C, non senza soffrire soprattutto nel secondo tempo.91' + 6 - Finisce qui! La Juve Next Gen vola ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C91' + 5 - Punizione pericolosa per il Sangiuliano, palla respinta ed ennesimo sospiro di sollievo per i bianconeri91' + 1 - Si spengono le luci al "Ferruccio", gioco fermo88' - Proteste del Sangiuliano, che chiede un rigore. Espulso Zanon80' - Doppia clamorosa occasione per i padroni di casa, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpiscono due volte la traversa. La palla si ferma a pochi centimetri dalla linea di porta, i bianconeri tremano74' - Tiro a giro di Iocolano, palo clamoroso!65' - Altra mischia nell'area bianconera, Miracoli sfiora il vantaggio62' - Ancora due chance per i padroni di casa, si salva la Juve57' - Rosso per Ciceri, il tecnico del Sangiuliano costretto a lasciare la panchina55' - Cogliati spaventa la difesa bianconera con un cross che attraversa tutta l'area di rigore: al centro però non c'è nessuno, sospiro di sollievo per la Juve49' - Sangiuliano ancora pericoloso, salva tutto Raina con un gran riflesso di piede47' - Subito un tentativo pericoloso di Qeros, Raina interviene in due tempi46' - Al via la ripresa45' + 1 - Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi38' - Altra occasione per Soulé, che da buona posizione impatta male il pallone e lo spedisce sopra la traversa34' - GOL JUVE! Gran tiro a giro dalla distanza di Cudrig, che sfrutta anche la deviazione di un avversario e batte Sposito. Bianconeri in vantaggio32' - Chance colossale per il Sangiuliano, bravo Raina a non farsi sorprendere30' - Grande occasione per Fusi, che però dal limite dell'area non riesce a inquadrare la porta difesa da Raina25' - Palla ghiotta per Da Graca, che colpisce di testa dal centro dell'area. Sposito non si fa sorprendere18' - Ci prova Soulé dalla distanza, palla alta. Match in sostanziale equilibrio a Seregno, senza particolari occasioni per nessuna delle due squadre16' - Zanon va al tiro da posizione interessante, palla sul fondo1' - Si parte!: Sposito, Zanon, Guerrini, Pedone, Miracoli, Qeros (dal 73' Saggionetto), Cogliati, Marchi, Fusi (dal 63' Fall), Baggi (dall87' Ippolito), Alcibiade. All. Ciceri.A disp. Cervellera, D’Alterio, Serbouti, Bruzzone, Casali, Deiana, Zugaro, De Respinis, Guidetti, Pascali.: Raina; Barbieri, Riccio, Stramaccioni, Verduci; Palumbo, Besaggio; Cudrig, Soulé (dall'80 Compagnon), Sekulov (dal 67' Iocolano); Da Graca (dal 67' Pecorino). All. Brambilla.A disp. Scaglia, Senko, Savona, Nzouango, Poli, Rafia, Cotter, Lipari, Ntenda, Cerri, Barrenechea