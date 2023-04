Dopo la pesante sconfitta contro la Feralpisalò, latorna alla vittoria. 1 a 0 contro il Sangiuliano, vittoria firmata dalla rete di Cerri, e momentaneo balzo in avanti in classifica con il ritorno in zona playoff.– Sempre attento, la concentrazione non cala mai e si fa trovare pronto quando serve– Cuore di ghiaccio e piede caldo: non sbaglio un intervento difensivo, non sbaglio un appoggio in costruzione– Si carica sulle spalle il peso della retroguardia, leader e mastino– Un paio di sbavature importanti, ma ci mette sempre una pezza. Senza fronzoli quando c’è da difendere, e basta– Sulla destra è sempre presente quando c’è da spingere, peccato qualche palla nel mezzo fuori misura– Schermo davanti la difesa, brio quando alza il baricentro: tanti chilometri e sacrificio al servizio della squadra– Il suo piede è porto sicuro per i compagni, non fa mai mancare un appoggio: lavoro preziosissimo– Un paio di calcioni ben assestati ricevuti dagli avversari: quando parte in serpentina o lo fermi così o non lo fermi. Prestazione in linea con le attese, come in linea è il calo nell’ultima parte di match (Dal 70’ BESAGGIO sv)– Sgasa, ma è impreciso quando c’è da colpire in zona rete– Sacrificio e buona prestazione nel cucire il gioco, ancora poco preciso sottoporta ma è in crescita– Non si ferma più: terza rete nelle ultime 6 giocate. La Next Gen ha trovato il suo bomber che adesso alza la mano: “Ehi, per la prima squadra ci sono pure io” (Dal 79’ SEKULOV sv)- Buona prestazione, al netto di un po' troppa sofferenza nell'ultima parte di match. Tre punti pesantissimi in ottica playoff