Labatte ilper 1 a 0 e conquista i quarti di finale didi Serie C. Qui sotto le nostre pagelle del match.- Il migliore dei suoi, al 90' si è perso il conto delle volte in cui ha salvato la Juve.- Non di rado deve rimediare agli errori dei compagni, nel complesso regge ma che fatica... All'ultimo istante concede un calcio di punizione potenzialmente sanguinoso.- A volte si propone anche in avanti, lo sforzo è apprezzabile ma al suo posto in difesa non sempre offre sicurezze.- Serata complicata anche per lui, ma sbaglia meno dei compagni di reparto.- Non meglio di Riccio e Stramaccioni.- Fa poco filtro, e la Juve soffre.- Un po' confuso, sembra non abbia ancora trovato la giusta collocazione in questa squadra.- Il gol, pur con la complicità di una deviazione, è una vera perla. Cala un po' sulla distanza- Chi scrive resta del parere che potrebbe dare di più. La sua qualità è sempre preziosa, ma a Seregno non riesce proprio ad accendersi (dall'80- Aiuta ad alzare il baricentro della squadra)- Non la sua serata migliore, si vede poco (dal 67'- Il suo ingresso in campo è una boccata d'ossigeno per i bianconeri, almeno nei minuti iniziali: bravo a farsi trovare dai compagni e a costruire diverse azioni pericolose che spezzano un po' il ritmo della partita)- Una bella occasione a metà primo tempo e poco più, ma fa tanto lavoro "sporco" (dal 67'- Ingresso in campo positivo, si libera bene dal pressing degli avversari e dimostra una buona intesa con Iocolano)- Missione compiuta per la Juve, che conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Tante, comunque, le cose ancora da rivedere in questa squadra. Al 95', più che l'esultanza, c'è un gran sospiro di sollievo. Che sofferenza!