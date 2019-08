"Il Manchester City FC conferma che Leroy Sane ha danneggiato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo i test e gli esami, Leroy si sottoporrà a un intervento chirurgico nella prossima settimana. Il Manchester City fornirà a Leroy tutto il supporto di cui ha bisogno". Questo il comunicato con cui il Manchester City ha annunciato la rottura del crociato per Leroy Sane, talentuoso esterno vicino all'addio ai Citizens per il Bayern Monaco. Un fatto che complica il suo passaggio in Germania e riapre le porte a nuovo "vecchio" affare: Paulo Dybala. L'argentino potrebbe dunque rientrare nelle idee del club bavarese, visto che la Juve cerca ancora acquirenti. E il mercato della Premier League è ufficialmente chiuso.