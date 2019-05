Leroy Sané si allontana dal Manchester City. Dopo una stagione travagliata, in cui il talento tedesco è finito ai margini nelle scelte di Pep Guardiola, l'addio sarebbe ormai prossimo nell'estate di mercato. Il classe '96 ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e la Juventus da tempo ha messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da Goal.com, però, ci sarebbe il Bayern Monaco pronto a chiudere il colpo, per anticipare la concorrenza dei bianconeri e assicurarsi uno dei talenti più cristallini sul mercato.