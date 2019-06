Leroy Sané non tornerà in Germania. Stando a quanto riporta il Sun, l'esterno d'attacco del Manchester City ha rifiutato la corte del Bayern Monaco, che ha spinto nelle ultime ore per assicurarsi un altro gioiello della Nazionale tedesca. Il suo nome era stato accostato negli ultimi mesi anche alla Juventus, ma l'ipotesi più concreta al momento è quella della permanenza alla corte di Pep Guardiola.