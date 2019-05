Si complica l’affare Sané per la Juventus. L’attaccante tedesco è intenzionato a lasciare il Manchester City anche a causa del pessimo rapporto con Pep Guardiola. Non è un caso se il giocatore abbia chiesto la cessione. I Citizens hanno accontentato le sue richieste, salvo poi tornare sui loro passi e valutare un adeguamento di contratto. Leroy, però, insiste con l’idea di lasciare la Premier, ma nel suo futuro non ci sarebbe la Juve, bensì il Bayern Monaco. I bavaresi sono vicinissimi a chiudere la trattativa e lo stesso giocatore ha fatto capire di non voler ricucire lo strappo con il City o di essere propenso ad ascoltare altre offerte, almeno per ora. Lo riporta il Mundo Deportivo.