Mercato appena finito, ma la Juve non si ferma e continua a guardare, anche in vista della prossima sessione, che partirà la prossima estate. Secondo quanto riferito dai media inglesi, i bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Leroy Sané, esterno offensivo del Manchester City. L’attaccante piace molto anche al Real Madrid e al Bayern Monaco, che lo segue da tempo. In scadenza di contratto nel 2021, i bavaresi sono in pole, ma la Juve è pronta a dar battaglia. Prezzo di partenza è 60 milioni di euro.