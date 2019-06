Ne ha scritto il tabloid britannico The Sun: la Juve non ha intenzione di fermarsi al grande colpo a centrocampo. No, nel mirino c'è anche Leroy Sané, talentuosissimo esterno d'attacco del Manchester City. Che in Inghilterra non ha intenzione di rimanere, soprattutto dopo le ultime esclusioni firmate Pep Guardiola. E allora, ecco il piano per l'estate: vacanza e... offerte. Offerte, offerte e solo offerte. Le vaglierà con massima attenzione, Sané, ancora giovane e ancora con tantissimo da dare al calcio europeo. C'è anche la Juve sul suo cammino, intrigata dalle sue indiscutibili qualità tecniche e da quanto può dare alla causa. Attenzione però al Bayern Monaco: Rummenigge vuole convincere i Citizens a suon di milioni.