Sembrava tutto fatto per il passaggio di Leroy Sané al Bayern Monaco. L’esterno tedesco aveva fatto capire di voler lasciare il Manchester City in estate a causa del rapporto tutt’altro che idilliaco con il tecnico Pep Guardiola. Il club bavarese era in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, ma, a sorpresa, il trasferimento sembra essersi bloccato. Lo ha ammesso il numero uno del Bayern, Uli Hoeness. Insomma, ora l’approdo del baby talento pare davvero più complicato. Una bella occasione per la Juventus, interessata a Sané e pronta a farsi avanti. La situazione è destinata ad evolversi e potrebbe riservare altre sorprese.