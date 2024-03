Sandro Veronesi, scrittore e noto tifoso della Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Preoccupato per la Champions? Lo sono perché avevamo un buon margine per la Champions che adesso si è dimezzatoMax riesce a non trasmettere ansia, stato d’animo che ti fa commettere errori. Io allo scudetto non ho mai creduto, però la Juve per ciò che ha fatto vedere nella prima parte di stagione merita il secondo posto"."Se la Champions dovesse sfumare significherebbe che Allegri non è riuscito a rispondere alle necessità e agli stimoli dell’ambiente e sarebbe giusto cambiare. Ma siccome non credo che ciò si verificherà,Ai detrattori di Max dico: se fosse lui il problema per risolverlo basterebbe mandarlo via, visto che a un anno dalla scadenza costa alla società 18 milioni. Io non gli do colpe, se hai una Ferrari che non ha il motore a posto chi guida conta poco. La nostra rosa, per quanto costosa, non è da scudetto. Guardi l’Inter: ha 14 calciatori di livello molto alto, noi abbiamo un tasso tecnico più basso a parte 2-3 giocatori"."Questa squadra è molto diversa dalla Juventus tradizionale e può aver risentito dell’ingenuità psicologica.Sbagliamo troppo tecnicamente, fatichiamo nell’uscita dal pressing e gli avversari ci aggrediscono per non farci giocare. Ci manca qualità, soprattutto a centrocampo dove abbiamo perso Pogba e Fagioli e non si è trovato nessuno che potesse rimpiazzarli. McKennie sta facendo una grande annata, si è messo a fare anche gli assist ma non toccherebbe a lui. Però può essere che nella coda della stagione vengano fuori orgoglio e garra. È ciò che mi auguro"."Vlahovic di sicuro: quando segna lui la Juventus vince. Non ho dubbi che Dusan sia un grande centravantiE’ uno dei nostri giocatori migliori, deve capire che toccherebbe a lui in questo momento fare di più. Deve imparare a fare la seconda punta e uscire dall’equivoco tattico: credo che dopo l’infortunio abbia meno spunto".