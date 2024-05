La Gazzetta dello Sport ha intervistato tra gli altri Sandro, scrittore tifosissimo dei bianconeri, che ha detto la sua sulle ultime vicende di casaa partire dall'esonero di Massimiliano: "Probabilmente c’è un intercorso di mesi tra lui e", il suo pensiero. "Allegri è stato trattato molto male dalla Juve: il primo esonero, quello del 2019, è stato puro autolesionismo e grida ancora vendetta. Stavolta è sbottato dopo aver fatto il suo compito. Mi sento dirgli solo una cosa ad Allegri: grazie.? È una bella scommessa. Motta è l’emergente più elegante, quello che ha mostrato il calcio migliore e con il Bologna ha ottenuto un risultato importante. È una scommessa in linea con la storia della Juve, come quelle vinte con Trapattoni e Lippi. Tanto per capirci:non sarebbe una scommessa da Juve perché è un tecnico che viene elogiato soltanto per il bel gioco e non per i risultati. Alla Juventus c’è già stato Maifredi. E Sarri, che pure ha vinto lo scudetto, è stato mandato via dopo un anno".