Sandro Tonali alla Juventus: la chiave può essere Douglas Luiz

Non è ancora tempo di grandi manovre, ma il vociare di mercato in vista dell’estate è già iniziato. Tra i nomi che più volte sono stati accostati allac'è quello di Sandro. Un nome che era già stato fatto per il mercato di gennaio, ma come ha raccontato lo stesso calciatore: "Con i miei procuratori non ne abbiamo mai parlato. E so, per esperienza, che se non arrivi a quel passaggio non c'è nulla di concreto".Il centrocampista piace e non poco dalle parti della Continassa. D'altronde, come potrebbe essere altrimenti? Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Tonali ha proseguito il suo percorso di crescita infino a diventare un pilastro del, nonostante la squalifica e il lungo periodo fuori dal campo. Su di lui, dunque, sono sempre accesi i riflettori dei top club e tra questi, inevitabilmente, la Juventus

Tonali Juve, la situazione

Tonali, la stagione al Newcastle

Presenze: 33

Minuti: 2.229’

Goal: 3

Assist: 2

Se a gennaio non c'è stato nulla di concreto, stando alle dichiarazioni del calciatore, la pista Tonali-Juve potrebbe scaldarsi in estate. Il suo entourage ha dichiarato: “Finché ci sarà l’opportunità della Premier la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano. Quando? Difficile dirlo”.C'è quindi l'idea di un ritorno in Serie A e, proprio per questo, la Juventus sta monitorando attentamente la situazione. Ma come potrebbe concretizzarsi l'arrivo di Tonali a Torino? Sicuramente con un sacrificio economico, considerando l'alta valutazione che ne fa il Newcastle. Un elemento chiave potrebbe essere Douglas Luiz, il brasiliano che, fino a questo momento, non ha pienamente convinto nella sua avventura bianconera. Il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus in estate per tornare in Premier League, magari proprio all'interno di uno scambio con Tonali.Si tratta, per ora, solo di un'idea, un'ipotesi ancora lontana dalla realizzazione, così come lontana è la finestra di mercato estiva. Tuttavia, la Juventus resta vigile e pronta a cogliere eventuali opportunità. Tonali rappresenterebbe un profilo ideale per il centrocampo bianconero, un giocatore in grado di garantire qualità, intensità e visione di gioco. La sua esperienza in Premier League lo ha reso ancora più maturo e pronto per un eventuale ritorno in Italia.Per ora, tutto resta in fase di studio, ma con l'avvicinarsi di giugno questa pista potrebbe diventare sempre più concreta. Il mercato, come sempre, potrebbe riservare sorprese.