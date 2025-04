Getty Images

Sandro Tonali è il primo obiettivo per il centrocampo della Juventus? Le ultime

14 minuti fa



Lo ricorderete il passato in Serie A di Sandro Tonali. Prima al Brescia e poi al Milan, ma oggi al Newcastle. Il classe 2000 però stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il giocatore ora vorrebbe fare ritorno in Italia, nello specifico chiaramente in Serie A. La Juventus che già lo aveva corteggiato ai tempi del Brescia, quando poi ha scelto il trasferimento al Milan, continua a corteggiarlo ed anzi, lo avrebbe inserito in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il centrocampo nel mercato estivo. Non sarà facile però, in mezzo c'è il Newcastle che ha richieste economiche elevate.