Sandro Tonali è ancora nel mirino della Juventus?

2 ore fa

2

La Juventus a centrocampo con buone probabilità farà partire il brasiliano Douglas Luiz che in Italia non ha per nulla convinto dopo una stagione stellare all'Aston Villa. Il direttore generale Damien Comolli quindi si ta guardando attorno per trovare il sostituto ideale. Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport in cima alla lista dei sostituti ci sarebbe il centrocampista oggi al Newcastle Sandro Tonali. Il club di Premier League però al momento non sembra assolutamente intenzionato a lasciar partire il classe 2000. Quindi sembra difficile oggi che Tonali possa essere il sostituto di Douglas Luiz.