Cosìsu Calciomercato.com, il commento è sulle scelte di Thiago Motta in Bologna-Inter: "Il livello della sfida ha messo a dura prova il Bologna, che ha giocato una buonissima partita con tre appunti: non si è capito Calafiori in panchina, Orsolini solo un quarto d’ora e Zirkzee sostituito proprio nell’assalto finale. Thiago Motta avrà avuto le sue ragioni…A torto o a ragione, nel commento dell’Inter ci sta anche il confronto con l’Atletico Madrid, che ha perso nettamente 2-0 contro il Cadice, terzultimo in classifica. Verso la sfida di Champions, la sensazione è che il momento di forma e autostima sia tutto per chi ha già vinto l’andata, anche se l’autore del gol, Arnautovic, si è infortunato".