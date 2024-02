Inizia così un editoriale a firma di Sandrosulle colonne di Calciomercato.com, dedicato proprio al tecnico livornese."Le statistiche, quelle fondamentali (vittorie-pareggi-sconfitte), rivelano anche che l’attuale allenatore della Juventus ha i numeri migliori rispetto a Trapattoni e Lippi, restando nella parrocchia bianconera. Meglio anche di Sacchi e Capello, che hanno autografato l’epoca del Milan berlusconiano. Meglio di Ancelotti e anche dei bravissimi Spalletti e Pioli che pure hanno trionfato negli ultimi due scudetti [...].. Allegri è stato messo lì dalla lobby di Andrea Agnelli e solo grazie ai poteri forti ha vinto cinque scudetti. È sostenuto dai giornalisti incompetenti; evviva i canali liberi di YouTube. Non migliora i giocatori. È antico. Non gioca a calcio. Ha il monte ingaggi più alto. Guadagna 9 milioni!".E ancora: "Così, sull’orlo della rassegnazione, uno prova a giocarsi i jolly proponendo i giovani (“giocano per necessità”), il gioco (“antico”), la tattica (“catenaccio e contropiede”), Cambiaso al top (“se lo è trovato per caso”), Chiesa flop (“non lo mette nel suo ruolo”), ha battuto il Milan (“su autogol e con un uomo in più”), ha battuto la Roma (“con Mourinho faceva schifo”), è 2° in classifica (“vincere è l’unica cosa che conta”), mille punti (“servo”). Tra Milan e Juve, Allegri ha vinto 6 scudetti (“solo in Italia”), due finali di Champions (“perse”), comunque è un vincente (“corto muso”). Ultimo tentativo: corto muso (“perdente”).".