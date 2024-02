Il giornalista Sandro Sabatini, in un video pubblicato suha parlato del ruolo degli allenatori: "E' ora di farla finita con gli allenatori che migliorano i giocatori come se fosse una regola fissa. Per esempio, Inzaghi ha lavorato su Calhanoglu: perché, Giampaolo e Pioli che facevano con lui? C'è una situazione in cui se dici che Inzaghi lo ha migliorato, gli fai un complimento, ma fai anche una critica immeritata a Pioli, che in questo campionato è nel vortice". Sulla stessa lunghezza d'onda, prosegue così: "Per esempio De Ketelaere: con Pioli giocava male, con Gasperini invece bene. Ma non è questa la situazione reale: lui è arrivato al Milan dopo essere stato coccolato in Belgio, zero pressioni."